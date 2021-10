Ook fusiekerk stuit op kwestie ‘hbo-dominee’, maar verschil predikant en kerkelijk werker blijft

De term ‘hbo-dominee’ valt nu ook onder vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden. Maar dat is een kwestie die vooruitgeschoven wordt tot ná de kerkfusie in 2023.

De gezamenlijke synode/landelijke vergadering van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden, vrijdag in conferentieoord Mennorode in Elspeet.

Elspeet

Hoe verhouden de taken van predikanten zich tot die van kerkelijk werkers? Kunnen er naast academisch geschoolde predikanten ook hbo-dominees komen? Mag een ouderling of kerkelijk werker doop en avondmaal bedienen? Het zijn kwesties die in de Protestantse Kerk in Nederland in het brandpunt van de belangstelling staan, en zich nu ook aandienen in de vrijgemaakt- en Nederlands Gereformeerde Kerken.

Vrijdag werden die vragen gesteld tijdens de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van beide kerken, die toewerken naar een fusie. Maar voorlopig opereren ze terughoudend: volgens de nieuwe kerkorde kunnen mensen die wel een theologische studie hebben gevolgd, maar geen predikant zijn geworden wel preken, maar mogen ze geen sacr..

