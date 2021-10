Gereformeerde Gemeente in Leidsche Rijn zet de deuren van de Nieuwe Westerkerk open voor de buurt

In Utrecht verhuisde de Gereformeerde Gemeente van hartje stad naar Vinex-wijk Leidsche Rijn. Het is een gemeente die het lezen uit de Statenvertaling en het zingen op hele noten combineert met een uitnodigende houding naar de buurt.

(beeld nd)

Voor een degelijke preek kun je niet meer in de Utrechtse Westerkerk terecht. Het gebouw aan de Catharijnesingel, decennialang eigendom van de Gereformeerde Gemeente in Utrecht, is verkocht en omgebouwd tot hotel-restaurant.

De kerkelijke gemeente – 370 leden, van wie 120 jongeren – streek twee jaar geleden neer op een plek ver van de stadse sfeer van hartje Utrecht: Leidsche Rijn, een nieuw stadsdeel waar geen einde lijkt te komen aan de rijen woningen. Hier kan de gereformeerde gezindte van jong tot oud terecht: voor de kinderen is er de reformatorische Eben-Haëzerschool. De ouderen kunnen terecht in appartementencomplex Amalia Staete. De levensloopbestendige woningen worden voor het overgrote deel bewoond door ‘55-plussers die de..

