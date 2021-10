Marina bedacht een glossy over zingeving en spiritualiteit: ‘Ik ben gericht op goedheid en schoonheid’

Marina de Kort-de Wolde is de bedenker en uitgever van OMG, een nieuwe glossy over zingeving en spiritualiteit. De start was succesvol, ondanks de coronapandemie. ‘We verkochten van het eerste nummer in heel Nederland al 12.500 exemplaren, zonder substantiële marketing.’ Marina de Kort maakt de balans op na het eerste jaar.

Een sfeervol, enigszins zilvergrijskleurig interieur, aan een statige straat in Scheveningen. Hoge ramen filteren het herfstlicht, Mariabeelden kijken devoot toe. ‘Ik hoop op een dag ook zelf Maria- en Jezusbeelden in productie te nemen en aan te bieden via OMG’, zegt De Kort, stijlvol, met grote, groene ogen, die ver weg kijken.

Het magazine en de andere plannen vormen haar antwoord op de invasie van boeddhabeelden in Nederlandse tuintjes. De eerste drie – 140 bladzijden dikke – nummers van het blad waren al in de kiosken te vinden. Ze komen op het eerste gezicht over als een West-Europese versie van de Happinez, zonder de oost..

