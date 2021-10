Bijbel, drie belijdenisgeschriften en Formulieren van Enigheid officieel basis voor fusiekerk GKv/NGK

De gezamenlijke landelijke vergadering van de vrijgemaakt- en Nederlands Gereformeerde Kerken hebben vrijdagmiddag de tekst in de nieuwe kerkorde over kerk en belijdenis met algemene stemmen vastgesteld.

De gezamenlijke synode en landelijke vergadering van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden, vrijdag bijeen in conferentieoord Mennorode in Elspeet. (beeld nd)

Elspeet

Dit betekent dat de toekomstige fusiekerk, de Nederlandse Gereformeerde Kerken, de drie belijdenisgeschriften en de drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels) ‘aanvaarden als verwoording van hun geloof’.

Tijdens de vorige vergadering, in september, was hier al uitgebreid over gesproken. Enkele details zijn, op aangeven van synodeleden, gewijzigd. Het gaat om vaststelling in ‘eerste lezing’. De tekst gaat nu naar de kerken, die er tot eind 2021 hun mening over kunnen geven. In 2022 kan de de tekst dan definitief worden vastgesteld door de synodeleden.

Ambtsdragers moeten bij de bevestiging in hun ambt beloven dat ze zich ‘aan de leer van de Bijbel houde..

