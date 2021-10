Nominaties ‘Theologische Boek van het Jaar 2021’

De shortlist voor het Theologische Boek van het Jaar 2021 is vastgesteld. Vier titels maken kans op de prijs. De winnaar van het Theologische Boek van het Jaar 2021 wordt op 28 november bekendgemaakt tijdens de tv-uitzending van de Nacht van de Theologie. De jury voor de boekenprijs wordt gevormd door religierecensenten van Trouw en het Nederlands Dagblad.

(beeld nd)

Maria Icoon van genade (beeld nd)

Amersfoort

nieuwe kruisvaarders

Wat hebben een deel van evangelische, SGP-stemmende en Russisch-orthodoxe gelovigen gemeen? Een hang naar radicaal-rechts denken. In zijn boek Nieuwe kruisvaarders legt Sander Rietveld, politicoloog en onderzoeksjournalist, uit waarom een deel van de orthodoxe christenen en radicaal-rechtse populisten als Wilders en Baudet elkaar zo gebroederlijk op de schouders slaan.

Beide groepen beschouwen zichzelf als slachtoffer van een linkse, liberale en seculiere elite, die bezig is het volk met zijn tradities en waarden naar de afgrond te helpen. ‘Wereldwijd is onder pinksterchristenen het ‘dominionisme’ in opmars, het idee dat christenen de macht moeten hebben, hun manier van denken..

