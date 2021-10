‘Getuigenis van 1971’ verzette zich tegen vrijzinnigheid: ‘Er was geen oog voor het verzoenend werk van Christus’

In het najaar van 1971 schudde de Nederlandse Hervormde Kerk op haar grondvesten. In de kerkelijke pers verscheen een verklaring van negentien dominees en theologen uit de rechtzinnige hoek. Op de synode een maand later was de spanning te snijden en het zou nog lang onrustig blijven in de kerk. Vanwaar de opwinding?

Nooit is er zo’n geruchtmakende editie verschenen van De Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond binnen de Hervormde, later de Protestantse Kerk, als het nummer van 7 oktober 1971 - vijftig jaar geleden. In dit nummer stond een getuigenis van negentien vooraanstaande hervormde predikanten en theologen.

Het stuk was gericht ‘aan de Gemeente van Jezus Christus’ en was bedoeld om te bemoedigen, want de gemeente dreigde volgens de opstellers ‘moedeloos, onzeker, twijfelend en wankelmoedig’ te worden. Het document is de geschiedenis in gegaan als het Getuigenis van 1971.

Het veroorzaakte veel ophef in de Nederlandse Hervormde Kerk. De synodevergadering die er op 17 november van dat jaar aan gewijd werd, was een van de mee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .