De tentoonstelling Luther en Oranje met portretten, persoonlijke documenten en objecten uit koninklijk en luthers bezit is te zien in het Luther Museum in Amsterdam. Het hoogtepunt zijn twee brieven van Maarten Luther uit de Koninklijke Verzamelingen. Bovenstaande brief is van Luther aan het goudsmedengilde in Neurenberg (1525). De tentoonstelling loopt van donderdag 7 oktober tot en met begin januari 2022. <