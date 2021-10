Soepelere regels: Nederland krijgt er mogelijk vijf islamitische middelbare scholen bij

Utrecht

‘Assalamu alaikum. Dit is een wake up call.’ Zo begint Nourdeen Wildeman, een bekend gezicht in islamitisch Nederland, zijn oproep de komst van een islamitische school in Utrecht mogelijk te maken. Hij vervolgt met klem: ‘Bijna alles wat we doen, bijna alles wat we bouwen, bijna alles waarin we investeren zal op de langere termijn bijna waardeloos zijn als we niet tegelijkertijd investeren in de volgende generatie.’

In de moslimgemeenschap overheerst het gevoel dat dit een kans is die men niet moet laten liggen. De overheid heeft de regels voor het oprichten van een school versoepeld. Nieuwe initiatieven hebben tot eind deze maand om aan alle aanmeldingseisen te voldoen.

In Nederland is 5 procent van de bevolking moslim. Verho..

