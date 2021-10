Koninklijke wc-pot bewijst mogelijk hoe rijk Juda was

Israëlische archeologen hebben in de oude stad Jeruzalem een 2700 jaar oude wc-pot opgegraven. De pot was in gebruik in het deel van de ‘Stad van David’ dat aan het koninklijke hof toebehoorde, en stamt volgens de onderzoekers uit de periode van de tempel van Salomo.

Jeruzalem

Sanitaire voorzieningen waren in die tijd voorbehouden aan de zeer rijken. In Deuteronomium 23 (vers 13) wordt de Israëlieten opgedragen zich buitenshuis te ontlasten en hun ontlasting met een schepje te begraven. De vondst getuigt daarom volgens de archeologen van de aanzienlijke welvaart van de Judese koningen. Aan die rijkdom kwam een einde toen de Babyloniërs het koninkrijk Juda veroverden en de stad en de tempel van Jeruzalem verwoestten. Bekende bijbelse koningen uit de periode dat de wc-pot in bedrijf kan zijn geweest, zijn Hizkia en Josia.

Het toilet is vierkant, meet ongeveer anderhalve meter bij anderhalve meter en is gemaakt van kalksteen. In het gat in het midden vonden de onderzoekers zo’n dertig kommen. Toen d..

