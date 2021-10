Bijbel in helft van de talen nog niet beschikbaar

Driebergen

Uit de door Wycliffe gepubliceerde cijfers blijkt dat er wereldwijd in het afgelopen jaar in 122 talen een bijbelvertaalproject is gestart. De organisatie sprak vorig jaar de ambitie uit in vijf jaar tijd vijftig nieuwe vertaalprojecten te willen starten. Inmiddels is er met 21 projecten een begin gemaakt.

Directeur Bram van Grootheest verwacht dat de teller eind van het jaar hoger staat. ‘Dat komt doordat de vraag heel groot is. We noemen dat zelf altijd een mooi wonder.

Van de 7.378 talen die er op de wereld gesproken wordt zijn er zeker 4000 talen waarin de Bijbel niet beschikbaar is. Volgens de organisatie betekent dit dat zo’n 145 miljoen mensen nog moeten wachten op een Bijbel in eigen taal. Dat is een..

