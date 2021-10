Predikant Wessel ten Boom (1959-2021) was altijd vol liefde en kritisch naar kerk

De protestantse theoloog Wessel ten Boom geloofde als student in het communisme. Als predikant focuste hij zich op het Woord, en de brede Europese cultuur. Hij was altijd vol liefde voor de kerk die hij ook bekritiseerde. Deze week overleed de predikant op 62-jarige leeftijd.

Amersfoort

In 2018 hoorde Wessel ten Boom dat hij ongeneeslijk ziek was. Het veranderde zijn gemoed niet zo erg, zei hij in maart nog tegen het Nederlands Dagblad. ‘Ik ben eigenlijk niet minder gelukkig dan voordat ik hoorde dat ik kanker had.’

Sinds hij ziek was, schreef hij rondzendbrieven met gedachten over leven en dood. Zo hield hij familieleden, vrienden, collega’s en anderen op de hoogte. De toon van de brieven was volgens tv-programma De Verwondering zowel lichtvoetig als melancholiek. In november 2019 was Ten Boom te gast in een aflevering. ‘Een beetje van elkaar houden is het belangrijkste, toch?’, zei hij.

