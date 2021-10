Remonstrantse predikanten schrijven gebed voor formatie: ‘In Gods naam, doe iets’

Twee remonstrantse predikanten, Joost Röselaers en Tom Mikkers, hebben een gebed geschreven voor de formatie, die vandaag is begonnen. In hun gebed richten ze zich tot God, en de politici aan de formatietafel.

Röselaers en Mikkers roepen God en de politici op: ‘In Gods naam, doe iets!’ De predikanten hopen dat de politici ‘zich niet blindstaren op eigen idealen’, schrijven ze. ‘Dat ze heilige huisjes verlaten. En hun ik wat kleiner maken.’ Röselaers is naast predikant prominent lid van D66 en spreekt regelmatig met Sigrid Kaag. Hij vindt dat de partij zich sterk moet inzetten voor onderwijs, zei hij na de verkiezingen tegen het Nederlands Dagblad. ‘Dat is de afgelopen jaren een beetje tegengevallen. Dat onderwerp moeten we weer claimen.’

De D66’er was na de zomer kritisch op zijn partij, omdat die de ChristenUnie uitsloot. In de vorige coalitie trokken D66 en ChristenUnie samen op als het gaat om vluchtelingenbeleid. ‘Ik ken veel christenen d..

