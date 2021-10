Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verliezen weer leden

De vrijgemaakt-gereformeerde kerk in Ten Boer.

Kampen

Uit cijfers van het Steunpunt Kerkenwerk (SWK) blijkt dat de trend van de afgelopen periode daarmee doorzet. ‘Als je de cijfers van de afgelopen jaren ziet, dan is een duidelijke daling in kerkleden te zien’, zegt Hans Schaeffer, hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. ‘Daarbij moet vermeld worden dat niet elke kerkverlater ook een geloofsverlater is. Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld niet hoeveel procent van de verlaters ergens anders naar de kerk gaat.’

De coronapandemie heeft geen noemenswaardige impact gehad op de trend van de afgelopen jaren. Logisch, volgens Schaeffer. ‘Aan de ene kant hebben mensen gezien hoe belangrijk gemeenschap is voor het persoonlijk geloofsleven. Aan de ..

