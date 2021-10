Annemarieke (19) kijkt als buitenstaander naar kerkdiensten: ‘Ik ga er echt voor zitten’

Van kinds af aan is Annemarieke niet gewend om naar de kerk te gaan. Sterker nog, tijdens haar middelbare schoolperiode raakte ze meer en meer overtuigd dat er geen god is. ‘Ik vond de discussie over geloof en atheïsme wel interessant en ontdekte dat het christendom veel invloed had op de literatuur en geschiedenis. Daarom ben ik me gaan verdiepen in het geloof.’

Annemarieke begon in de Bijbel te lezen, maar het was soms lastig om die te begrijpen. ‘Ik dacht bij mezelf: in kerkdiensten wordt de Bijbel uitgelegd in preken. Misschien moet ik een keer een dienst kijken.’ Sinds mei heeft Annemarieke ongeveer twintig diensten gezien. Vanaf juni schrijft ze over elke kerkdienst een column voor het Christelijk Informatieplatform, onder de tit..

