Nederlands-gereformeerde dominee Ies Maaswinkel stapt over naar Mozaiek

Aan dominee Ies Maaswinkel is op diens eigen verzoek ontslag verleend als predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) in Maassluis. Hierdoor is voor de predikant de weg vrij om aan de slag te kunnen als lid van het interim-leiderschapsteam van Mozaiek010, de Mozaiekgemeente in Rotterdam die wordt opgericht.

Rotterdam

Sinds 2010 was Maaswinkel actief als predikant van de NGK in Maassluis. Magazine OnderWeg meldt dat na al die jaren daaraan op zijn eigen verzoek een einde is gekomen. Daarnaast meldt het blad dat Maaswinkel de overstap maakt naar de Mozaiekgemeente in Rotterdam. Maaswinkel zelf was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. <

