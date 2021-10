Kerkleider Brian Houston van Hillsong Church ontkent verzwijgen kindermisbruik

Brian Houston, oprichter van megakerk Hillsong Church, zegt ‘niet schuldig’ te zijn aan het opzettelijk verzwijgen van informatie over het seksueel misbruik van kinderen door zijn overleden vader. De advocaat van Houston heeft het pleidooi dinsdag in Sydney ingediend.

Sydney

In augustus werd Brian Houston (67) door de Australische politie aangeklaagd na een onderzoek van twee jaar. Volgens de politie was Houston al in 1999 op de hoogte van het misbruik van zijn vader Frank Houston, en heeft hij ‘zonder een redelijk excuus nagelaten die informatie onder de aandacht van de politie van de Australische staat New South Wales te brengen’, schrijft BBC.

Frank Houston heeft negen jongens in Australië en Nieuw-Zeeland misbruikt, schrijft de Britse krant The Guardian. Hij overleed in 2004 op 82-jarige leeftijd.

Brian Houston heeft samen met zijn vrouw Bobbie in 1984 Hillsong Church opgericht in Australië. Hillsong heeft inmiddels campussen in dertig landen, ook in Nederland en België. Wekelijks kom..

