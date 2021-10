Topadviseur VS Anthony Fauci vindt het ‘te vroeg om te zeggen’ of samenkomen met Kerst mogelijk is

Washington

In een interview met het programma ‘Face the Nation’ legt de topadviseur van het Witte huis uit dat het simpelweg te vroeg is om te weten wat de aankomende weken of maanden wel en niet mogelijk is. ‘Als we kijken naar de geschiedenis van de verschillende pieken die we hebben gehad, zien we dat het virus opkomt, naar beneden lijkt te gaan, en dan ineens, boem, komt het weer op’. Fauci benadrukt dat de Verenigde Staten de besmettingsgraad, en daarmee ook het samenkomen met Kerst, in eigen handen heeft. ‘We kunnen het laag houden met vaccinatie.’

Eerder liet Fauci al weten jaloers te zijn op de Europese, en met name Nederlandse, aanpak van het corona-virus. Mede door de door nepnieuws beïnvloede verdeeldheid in de Verenigde Staten is ..

