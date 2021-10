Koningin Elizabeth prijst ‘levend geloof’ in jubilerend zangprogramma Songs of Praise

Zestig jaar Songs of Praise op de Britse televisie. Koningin Elizabeth is er blij mee. Van de BBC mag het samenzangprogramma nog lang blijven.

De boodschap van de koningin werd afgelopen zondag voorgelezen in een jubileumuitzending vanuit Westminster Abbey in Londen.

Londen

‘Al die tijd heeft het programma het christelijk geloof laten zien als een levend geloof, niet alleen door de gezangen en opwekkingsliederen, maar ook door de vele verhalen van mensen voor wie hun geloof in het middelpunt van hun leven staat.’ Met die woorden feliciteerde koningin Elizabeth het BBC-programma Songs of Praise. De eerste uitzending was dit weekend precies zestig jaar geleden. De boodschap van de koningin werd afgelopen zondag voorgelezen in een jubileumuitzending vanuit Westminster Abbey in Londen.

De muziek is diverser geworden - eigentijds naast traditioneel - en de zegen aan het eind is in 2014 verdwenen. Maar in essentie is de formule al die jaren hetzelfde gebleven: samenzang van christelijke liederen afgewisseld ..

