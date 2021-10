Theologen: ‘Protestantse Kerk moet sterker profetisch spreken over klimaat’

‘Toon moed en spreek je uit.’ Met die woorden roepen 180 theologen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op zich kritischer uit te spreken over de klimaat- en ecologische crisis. De kerk moet een profetische stem laten horen richting de Nederlandse overheid, vindt het gezelschap.

Amersfoort

De oproep komt van Christian Climate Action en is gericht aan het moderamen, de synode en scriba René de Reuver. Een drietal eisen staat centraal. Ten eerste moet de PKN de inspanning vergroten om haar Dienstencentrum klimaatneutraal te maken. Daarnaast moet de kerk expliciet zijn over de ernst van de klimaat- en ecologische crisis. En ten derde is er de oproep een profetische stem te laten klinken en richting de overheid te benadrukken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot anderhalve graad.

Het initiatief is ondertekend door 180 predikanten en theologen van binnen en buiten de PKN. Ook Micha Nederland, A Rocha, Vegan Church en Op Goed Gerucht onderschrijven de oproep. Christian Climate Action (CCA) is..

