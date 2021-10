Pat Robertson stopt na 54 jaar bij ‘The 700 Club’

Chicago

Pat Robertson was sinds 1966 gastheer van ‘The 700 Club’, een praatprogramma dat het vlaggenschip is van het Christian Broadcasting Network. De evangelische talkshow krijgt nu een ander gezicht. Pat Robertson zal de teugels overdragen aan zijn zoon Gordon Robertson (54).

De 91-jarige pastor, die in 2018 een beroerte kreeg, kondigde zijn vertrek uit de show aan tijdens het 60-jarig jubileum van de eerste tv-uitzending van CBN. CBN werd in 1960 opgericht door Pat Robertson zelf. CBN zendt uit in 174 landen en ruim zeventig talen. Sinds 2018 is het een 24/7 nieuwszender. ‘De show van vandaag zal mijn laatste zijn als gastheer van The 700 Club’, zei hij. ‘Het is een geweldige marathonloop geweest.’

De show was al vroeg interactief..

