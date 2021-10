Atheïste in VS actief voor ‘pro life’

Terrisa Bukovinac gelooft niet in een god, maar komt op voor het ongeboren leven. Dat is in Amerika een ongewone combinatie. Ze ziet het ongeboren leven als mensenrecht.

San Francisco

Bukovinac richtte een ‘organisatie voor levensrechten’ op in San Francisco. ‘Pro-Life San Francisco’ is in de eerste plaats bedoeld om activisten voor de rechten van het leven uit het linkse politieke spectrum te verzamelen (ik snap deze zin niet?, stelde ze bij de rechtse televisiezender Fox News. Zelf is ze lid van de Democratische partij. De leiding van de partij heeft blijkbaar het contact met haar kiezers volledig verloren over de kwestie van abortus, zei Bukovinac. Het is het standpunt van de wetenschap dat het leven begint met de conceptie, vindt ze.Het dod..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .