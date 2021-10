Gelovigen eisen recht op het dragen van een baard bij marine van de Verenigde Staten

Een orthodox-joodse en drie islamitische matrozen eisen dat ze een baard mogen dragen. Het baardverbod bij de Amerikaanse marine zou in strijd zijn met de godsdienstvrijheid.

Herdenking van gesneuvelde en vermiste marinepersoneel bij het Navy Memorial in Washington, DC op 17 september.

Washington

Aan boord van de USS Theodore Roosevelt kreeg de praktiserende chassidische joodse matroos Edmund Di Liscia de keuze om zijn baard zelf af te scheren of dat onder fysieke dwang te laten doen. Met drie sikhs, ook matrozen bij de Amerikaanse marine, ging hij in beroep tegen de beslissing.

De zaak is aangespannen door het Beckett Fund for Religious Liberty, dat stelt dat een baardverbod bij de marine een schending is van de Religious Freedom Restoration Act. Het Pentagon (het Amerikaanse ministerie van Defensie) staat sinds 2014 toe dat militairen ‘religieuze accomm..

