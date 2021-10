DoorBrekers Amersfoort voegt zich bij Barneveld en krijgt nieuwe naam

Barneveld

Dat meldt de DoorBrekers in een update aan haar leden. ‘We geloven dat we een sterkere vuist kunnen maken als we deze krachten bundelen’.

Uit de nieuwsbrief blijkt dat de gemeente in Amersfoort wel het voornemen had om een herstart te maken zodra het weer kon. Toch is deze geplande herstart er nooit gekomen. Naar eigen zeggen omdat er ‘unaniem tot een andere visie is gekomen’. Wat deze visie inhoudt, wordt verder niet gespecificeerd.

De samenvoeging van de gemeenten betekent concreet dat alle Amersfoortse gemeenteleden voortaan ook naar de Midden Nederland Hallen moeten afreizen. Volgens de DoorBrekers hebben de veranderingen verder geen negatieve invloed op het kerk-zijn. ‘In de komende periode werken we toe naar ..

