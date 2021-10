Moeder voetballende tweelingbroers Timber zegent kinderen voor wedstrijden: ‘God houdt van jullie’

De tweelingbroers Jurriën en Quinten Timber, uitkomend voor respectievelijk Ajax en FC Utrecht stonden zondag tegenover elkaar tijdens een competitiewedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

Voorafgaand aan het duel werd hun moeder, Marilyn Timber, die naast de tweelingbroers nog drie andere zoons alleen opvoedde, geïnterviewd door de NOS. Daarin vertelt moeder Timber over de belangrijke plaats die het geloof heeft in het gezin. 'Ik heb een relatie met de Heer. Omdat ik God volg, gaat het opvoeden veel makkelijker voor mij. Alle last kan ik op God neerleggen. De jongens zien dat ook, ik straal dat uit thuis.'

De broedertwist werd zondag beslecht in het voordeel van Quinten, die met zijn ploeg FC Utrecht met 0-1 wist te winnen in Amsterdam.

Na afloop van de wedstrijd keerden beide broers terug naar hetzelfde huis. Alle vijf de kinderen wonen namelijk nog thuis. Volgens moeder Marilyn is dat te danken ..

