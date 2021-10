Een huis waar je op adem komt

In Gulpen is de 55 jaar oude ‘Toeristenkerk’ getransformeerd tot gemeenschapshuis ‘t Gulper Hoes. Een unieke samenwerking tussen kerk, dorp en lokale overheid. En het zorgt voor ‘leven naast de brouwerij’.

Een huiskamer voor ouderen in ’t Gulper Hoes, gemeenschapshuis en kerk in Gulpen.

Het terras beneden aan het Gulper dorpsplein zit vol. Veelal wandelaars, die op adem komen na een tocht door het Zuid-Limburgse heuvellandschap. Een paar honderd meter verderop schuifelen twee ouden van dagen richting de ingang van ’t Gulper Hoes, tegenover de Gulpener bierbrouwerij. Ze zijn de weg naar het gemeenschapshuis gegaan voor een gezellige spelletjesmiddag, georganiseerd door de stichting ‘Leven naast de brouwerij’.

Harrie de Reus, predikant van de protestantse samenwerkingsgemeente Maas-Heuvelland, is een van de initiatiefnemers. Hij vertelt dat de stichting wil bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente Gulpen-Wittem door het aanbieden van allerhande activiteiten - in het bijzonder voor mensen die door persoonlijke oms..

