Loopje naar de Lidl

Het is zaterdagochtend. Ik heb niet per se veel boodschappen nodig, maar ik vind het altijd leuk om een doel te hebben als ik wat lichaamsbeweging wil pakken. Via een omweg langs de Woerdense singels loop ik naar de Lidl.

In de buurt van de haven groet ik een bekende. Op het zebrapad bij de Lidl zwaait een oud-leerling naar me, die met zijn bakfiets – kind voorin – ook naar de winkel gaat. Ik pak een karretje en ga naar binnen. Gedachteloos wil ik goedemorgen zeggen tegen een jonge man die midden in het gangpad staat, totdat ik zie dat het Ard is, zoon van mijn juf uit groep 4, bij wie ik ooit op kraambezoek mocht. ‘Nou ja, wat een gezelligheid’, zeg ik, als ik zie dat hij staat te kletsen met Wout. Ik paste bij hen op, ging langs op hun ..