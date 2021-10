Dominee Van ‘t Spijker promoveert op missionaire kerk: ‘Zending is simpelweg het geloof in praktijk brengen’

Apeldoorn

Eigenlijk vindt dominee Jan van ‘t Spijker het maar een bijzondere vraag. Wie een blik op zijn cv werpt, ziet natuurlijk best dat zending als een rode draad door zijn leven loopt. Van ‘t Spijker was jarenlang predikant in Mozambique en doceert sinds 2008 het vak missiologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, waar christelijk-gereformeerden hun voorgangers opleiden. Maar of hij daardoor meer met ‘zending’ heeft dan andere christenen?

Hij hoopt het niet. ‘Wie het geloof in praktijk brengt, is bezig met zending. Wie dat niet doet, is simpelweg geen geloofwaardig christen.’

Zending is dus niet alleen iets voor die gemeenteleden die graag ‘missionair bezig zijn’, wil Van ‘t Spijker maar zeggen. Het heeft volgens he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .