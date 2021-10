Kinderen mogen aan het avondmaal in fusiekerk: ‘Ik voel nu dat ik écht bij Jezus mag horen’

In de fusiekerk van Nederlands- en vrijgemaakt-gereformeerden komt ruimte om kinderen het avondmaal te laten meevieren. Dat ligt gevoelig. ‘Maar er zijn weinig theologische argumenten tegen.’ Juist kinderen kunnen de aanwezigheid van Jezus aan tafel heel puur ervaren.

De nieuwe kerkorde van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken - de fusiekerk van vrijgemaakten en Nederlands-gereformeerden, die in 2023 haar beslag moet krijgen - biedt ruimte voor deelname van kinderen aan het avondmaal.

Doopleden van de herenigde kerk die ‘vanwege hun jonge leeftijd of beperkte ontwikkeling niet rijp zijn voor het doen van openbare geloofsbelijdenis’, mogen worden toegelaten tot de maaltijd van de Heer als ze zich ‘naar de maat van hun mogelijkheden wel als gelovigen laten kennen’.

Bezig met een marathonvergadering over alle artikelen van de nieuwe ‘grondwet’ van de kerk, buigen de afgevaardigden van beide kerken zich op vrijdag 8 of zaterdag 9 oktober ook over deze passage.

De verwachting is d..

