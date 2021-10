‘Christelijke Facebookpagina’s in VS komen erg vaak van ‘trollen’ in Noord-Macedonië’

Negentien van de twintig best bekeken christelijke Facebookpagina’s in de Verenigde Staten zijn niet van Amerikaanse christenen zelf, maar worden beheerd door zogenoemde ‘troll farms’ in Kosovo en Noord-Macedonië.

The Purpose of Life is een van de Facebookpagina's die volgens Facebook zelf in Macedonië of Kosovo wordt geproduceerd.

Cambridge

Dat zou blijken uit een intern rapport van Facebook zelf, waarop MIT Technology Review de hand heeft gelegd. Het rapport stamt uit oktober 2019. Niet alleen erg veel christelijke Facebookpagina’s in het Engelse taalgebied blijken in Oost-Europa te worden geproduceerd. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld tien van de vijftien meest gelezen pagina’s die zich richten op zwarte Amerikanen.

In het geval van de christelijke pagina’s gaat het vaak om posts met bijbelteksten of motiverende spreuken, maar op de Facebookpagina’s zijn ook geregeld artikelen over de naderende eindtijd of complottheorieën te lezen. De Facebookpagina’s die het rapport noemt - met namen als ‘Be Happy Enjoy Life’ en ‘Jesus is my Lord’ - hebben in de r..

