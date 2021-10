De zwaarte van een preekvoorbereiding: ‘Zet boven elke pagina: ik ga iets goeds over de Here God zeggen’

Het had weinig gescheeld of Thejon Bos (38) had zijn toga aan de wilgen gehangen. De wekelijkse prediking viel hem steeds zwaarder, totdat hij zich er bijna aan vertilde. De terugkeer naar de eenvoud hield hem op de been: ‘Zeg een goed woord over God.’ Vorige maand is hij begonnen als missionair predikant in Den Haag.

Thejon Bos

Thejon Bos (Zegveld, 1982) studeerde aanvankelijk economie. Na zijn theologiestudie in Utrecht werd hij in 2011 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Twijzelerheide. Van 2015 tot de zomer van 2021 diende hij de hervormde gemeente Waddinxveen. Met ingang van 1 september is hij missionair predikant van de wijkgemeent Bethlehemkerk (PKN) in Den Haag. Met zijn vrouw en drie kinderen woont hij in Waddinxveen.

Hij noemt het zelf een van de mooiste momenten in zijn ambtelijke loopbaan. Hij had vanuit zijn eerste gemeente, in Noordoost-Friesland, een beroep aangenomen naar Waddinxveen. Vlak voor zijn vertrek belde een oude broeder hem. ‘Hij wilde graag komen biechten. Daar had ik nog geen ervaring mee, maar het Dienstboek va..

