GG Kruiningen krijgt vier jaar na turbulente vertrek dominee Bredeweg weer predikant

Kruiningen

Hoogerland (69) is nu predikant van de gemeente in Rotterdam-IJsselmonde. Hij kent Kruiningen al, want hij was hier eerder predikant tussen 2007 en 2012. In 2013 werd Hoogerland opgevolgd door Gerrit Bredeweg, maar deze kwam in conflict met een diaken Henk Jansen.

Jansen, die al 24 jaar in de kerkenraad van de bevindelijk-gereformeerde kerk zat, beschuldigde Bredeweg van niet-pastoraal handelen. Bredeweg beschuldigde daarop Jansen van overspel. Die stapte hierop naar de rechter en werd in het gelijk gesteld. De classis, de regionale kerkvergadering, stelde Jansen eveneens in het gelijk en alles wees erop dat Bredeweg zou worden geschorst of afgezet.

eigen kerk

Die koos daarop eieren voor zij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .