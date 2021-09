Christenen Collectief ziet ‘contouren van profetieën uit de Bijbel, speciaal het boek Openbaring’

Complotdenken wil Christenen Collectief niet. Maar verzet tegen het corona beleid van de overheid is geboden, volgens het initiatief dat in drie weken door 1350 mensen openbaar getekend werd.

Naast Artsen Collectief is er Christenen Collectief. Die website wil christenen verbinden die tegen de huidige corona maatregelen van de overheid zijn en in het vaccinatiebeleid staatsdwang en discriminatie zien. Stap 1 is zichtbaar worden. Donderdag stond het aantal openbare ondertekenaars op 1350. Het initiatief zal zelf geen actie voeren, maar wel contacten faciliteren van christenen die lokaal iets willen ondernemen. Een ‘klankbordgroep’ denkt na over die ‘stap 2’ en vervolg.

De achterban van Christenen Collectief zit getuige een interactieve kaart op de site vooral in de Bible Belt die van Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden via de Veluwe naar Overijssel voert en de grote steden Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Haarlem.

