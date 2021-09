Pew-onderzoek: Agressie en terreur tegen religieuze groepen neemt verder af

Goed nieuws: de geloofsvervolging nam in 2019 voor het zoveelste jaar op rij af. Dat concludeert het gerenommeerde instituut Pew. Maar wat direct opvalt: Noord-Korea ontbreekt in dit onderzoek.

Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar in een kamp, net over de grens in Bangladesh.

Washington D.C.

De verdrukking van religieuze groepen nam in 2019 af ten opzichte van eerdere jaren. Dat concludeert Pew Research Center in de twaalfde editie van haar jaarlijkse onderzoek naar geloofsvervolging wereldwijd. Het gaat vooral om een afname van de agressie in samenlevingen tegen religieuze minderheden. Overheden bleven gemiddeld genomen even onderdrukkend.

Pew kijkt in dit onderzoek naar twee vormen van onderdrukking. Ten eerste is er onderdrukking door overheden, via wetgeving, politie en leger. Ten tweede is er repressie op maatschappelijk niveau: geweld tussen groepen in de samenleving en terreur.

Vooral op dat tweede, maatschappelijke niveau nam de geloofsvervolging af. Het gaat dan bijvoorbeeld om agressie tegen ..

