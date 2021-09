De Duitse theoloog Eberhard Jüngel (1934-2021) hield kerk en academie bij elkaar

Tübingen

Eberhard Jüngel werd in 1934 geboren in wat later de DDR zou worden en groeide op in een klimaat waar religie niet gewenst was. Daar leerde hij de kerk kennen als plek waar je wél mocht zeggen wat je dacht. Zo werd de bijbeltekst ‘U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken’ voor hem van blijvende betekenis. Wij kunnen niet éérst vrij zijn en van daaruit naar waarheid zoeken, maar in Christus overkomt de waarheid ons en als we dat laten gebeuren, worden we vrij. Die waarheid wilde hij levenslang na-denken.

Zijn werk is van blijvende betekenis voor de theologie. Voortdurend is bij hem Luthers passie voor de vrijheid van een christenmens te merken. Het gaf hem ook de moed zijn diepzinnige uitleg van complexe..

