‘Door goede machten’ van Dietrich Bonhoeffer meest geliefde kerklied in Duitsland

‘Door goede machten’, een gedicht van predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer, is het meest geliefde kerklied in Duitsland. Bijna tienduizend Duitsers brachten hun stem uit bij de campagne ‘Stuur ons uw lied’ van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD).

(beeld nd)

Hannover

‘Door goede machten’ is een gedicht van Bonhoeffer uit december 1944. In de tekst richt hij zich op goede machten. Die vindt hij in zijn geliefden, en uiteindelijk bij God.

Sinds mei riep de EDK Duitsers op om hun top 5 liederen te kiezen voor het nieuwe evangelische hymneboek. In totaal werden 2500 verschillende nummers genoemd die mensen graag in het nieuwe gezangboek willen. De meeste stemmen waren voor Von guten Mächten. De liedcommissie gaat na welke van de genoemde liederen in het gezangboek komen, schrijft de EKD op haar website.



Von guten Mächten van Dietrich Bonhoeffer. - beeld Wikipedia

Heinrich Bedford-Strohm, voorzitter van de EKD-raad, is blij met het resultaat. ‘De woorden van Bonhoeffer worden geschreven op de drempel..

