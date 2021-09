Nigeriaanse dominee vermoord vanwege geruchten dat hij betrokken was bij de bekering van een moslim

Dominee Yohanna Shuaibu uit Nigeria is om het leven gekomen nadat een menigte hem in zijn huis heeft aangevallen. Hij werd ten onrechte beschuldigd een moslim tot het christendom te hebben bekeerd.

Massu

In het dorp Massu in Noord-Nigeria in de deelstraat Kanu kreeg de christelijke leider meerdere klappen met een machete. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Extremisten dachten ten onrechte dat de voorganger betrokken was bij de bekering van een moslim, meldt Christian Today. Zijn vrouw en kinderen konden ontsnappen.

De dominee was eerder gewaarschuwd voor het risico dat hij liep. Daarom bracht hij met zijn gezin een nacht door in een dorp in de buurt. De volgende dag keerde hij terug in de overtuiging dat de spanningen waren afgenomen. Enkele uren later werden hij en zijn gezin aangevallen door de menigte. De aanvallers staken ook het huis in brand, net als de lokale school, en kerk waar hij dominee was: New Life.

Shuaibai was d..

