Voor Jan Veenhof is de Geest heilzaam in het heden

In de herinneringen van Jan Veenhof klinkt bevindelijkheid, los van zwaar reformatorisch of lichtgewicht charismatisch. In zijn leven wil hij de Geest echt laten waaien waarheen die wil. Donderdag verschijnen zijn memoires.

Thun

Leon van den Broeke is sinds februari buitengewoon hoogleraar Rechtstheologie en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Kampen, maar ook verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die combinatie maakte hem geschikt om bezorging op zich te nemen van de herinneringen van Jan Veenhof; die legde de omgekeerde route af, van Kampen naar Amsterdam, via een omweg door Duitsland en gevolgd door professorale eenvoud in Zwitserland.

Van den Broeke heeft het over de ‘de erudiete, eloquente, fijngevoelige, rijzige, stijlvolle en vriendelijke hoogleraar Jan Veenhof’. ‘Hartelijk klonk het over de betongrauwe gangen van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit als hij passeerde: ‘Hallo, daag..

