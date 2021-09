Inheemse Guatemalteken bekeren zich met duizenden tot orthodoxie

Oosters-orthodoxe kerken verwacht je niet direct in Latijns-Amerika. Toch schieten ze in Guatemala de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond.

Guatemala-Stad

Zo’n tienduizend, volgens sommigen zelfs een veelvoud daarvan, inheemse Guatemalteken zijn in enkele jaren van katholiek orthodox geworden, meldt persbureau Religion News Service (RNS). In 120 dorpen in Guatemala en het zuiden van Mexico zijn inmiddels orthodoxe kerken verrezen. Het stadje Aguacate, waar het orthodoxe seminarie is gevestigd, kent een gemeente met meer dan duizend leden. De jonge oosters-orthodoxe kerk die sinds 2010 bestaat en valt onder het patriarchaat van Constantinopel, kent intussen maar vijf priesters en tien priesterstudenten die zich een slag in de rondte werken, vertelt een priester aan RNS.

Veel Guatemalteken van Maya-origine bekeren zich tot de orthodoxie omdat ze genoeg hebben van de Rooms-K..

