‘Dit is een brug was tussen het christendom van het oosten en westen’

Taizé

Wat was de aanleiding voor de Arabische vertaling van Taizé-liederen?

‘De Raad van Kerken uit het Midden-Oosten had ons uitgenodigd voor een grote jongerenbijeenkomst in Beiroet. Het was de eerste keer dat 1500 jonge christenen uit verschillende landen en verschillende kerken daar samenkwamen. Wij als Taizé moesten de groep samenbrengen, want de verschillen in liturgie en traditie lopen ver uiteen in de eeuwenoude kerken in het Midden-Oosten. Andere broeders waren al lange tijd bezig met Arabische vertalingen van onze liederen, nu was er een stok achter de deur: we wilden het album graag presenteren op de bijeenkomst. Ik werd ingevlogen voor de opnames in Beiroet, maar kwam daar voor een verrassing te staan. Onze muziek leek ni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .