Christelijke artiesten in dubio om coronapas: ‘Er is altijd wel iemand het niet eens met je keuze’

Amersfoort

Veel artiesten in Nederland, zoals Jandino Asporaat, Hans Teeuwen en Douwe Bob, weigeren op te treden zolang bezoekers een coronatoegangsbewijs meoten laten zien. Ook in christelijke kringen zitten de artiesten in dubio door de coronapas: concerten wel of niet laten doorgaan. Het lijkt alsof met iedere keus een deel van de toeschouwers voor het hoofd wordt gestoten.

Sinds 25 september heeft iedereen van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs nodig bij een evenement. Dat houdt in dat concertbezoekers een vaccinatie-, test- of herstelbewijs moeten laten zien. ‘Het is moeilijk om iets goed te doen in de ogen van anderen. Er is altijd wel iemand het niet eens met je keuze’, zegt zangeres Eline Bakker.

Zanger ..

