Jongeren bidden meer dan ouderen, zo blijkt uit een Britse peiling

Jongeren bidden meer dan ouderen, volgens een Brits onderzoek. In een peiling in augustus onder 2075 volwassenen zei 51 procent van de 18- tot 34-jarigen minstens een keer per maand te bidden. Bij ouderen boven de 55 jaar was dat maar 24 procent.

Londen

Van de jongere leeftijdsgroep zei 49 procent minstens eens per maand naar een kerk, moskee of ander gebedshuis te gaan, van de ouderen 6 procent.

De uitkomst is onzeker omdat het resultaat sterk afwijkt van andere onderzoeken. In januari vorig jaar nog gaf een ander onderzoek in beide leeftijdsgroepen (18-34 jaar en 55+) gelijke cijfers te zien: 23 procent bad een keer per maand of vaker. Wat betreft het bijwonen van een religieuze bijkomst was dat toen 13 procent bij de jongere groep en `10 procent bij de ouderen.

Dat onderzoek werd gedaan voor de christelijke radiozender Premier Radio. Dit nieuwe onderzoek was in opdracht van ‘The Eternal Wall of Answered Prayer’, een initiatief om in de buurt van Birmingham een 52 meter hoge muur ..

