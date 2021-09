Synode zet stapje op weg naar nieuwe kerkorde

Elspeet

In de nieuwe kerkorde is het zetten van die handtekening geschrapt, maar na een motie, zaterdag ingediend door dominee Rutger Heij, is deze optie opnieuw in beeld. Het wijzigingsvoorstel haalde geen absolute meerderheid, maar de Werkgroep Toekomstige Kerkorde gaat het wel opnieuw overwegen.

Volgens de nieuwe kerkorde hoeven ouderlingen en diakenen niet meer te tekenen, terwijl predikanten dat wel moeten. Volgens Heij is het beter ook ouderlingen hun handtekening te laten zetten, aangezien zij toezien op de verkondiging. Als ouderlingen dat moeten, is het vervolgens logisch dat ook van diakenen te vragen.

Er ligt inmiddels een concepttekst voor het verbindingsformulier. Die is aanzienlijk korter dan de bestaande ondertek..

