Iedereen is nu weer welkom

Voor het eerst in anderhalf jaar wordt dit weekend de gehele gemeente van de Gereformeerde Kerk in Andijk uitgenodigd voor de eredienst. ‘We zijn een opgewekte gemeente’, zegt gemeentelid Wim Ruiter. ‘Een grapje vanaf de kansel zijn we hier wel gewend.’

‘Je gaat je verbazen’, zegt scriba Cees de Vries over het interieur van de gereformeerde kerk in Andijk. (beeld Martin Mooij)

Over de dijk die Andijk beschermt tegen het water van het IJsselmeer loopt een gepensioneerd stel. Ze wijzen naar beneden, naar een oude kerk met een verkoopbord voor de grote deuren. ‘Kerkje kopen?’, vraagt de man. ‘Dit zie je niet vaak, toch?’

De kerk is het oude gebouw van de Gereformeerde Kerk van Andijk, dat in 1930 door de kerkenraad werd verkocht. ‘De gemeente was eruit gegroeid’, vertelt gemeentelid Wim Ruiter in het huidige kerkgebouw, op een steenworp afstand van het oude. ‘De nieuwe kerk kreeg 1200 zitplaatsen.’

Ruiter zet koffie in een van de vele bijzalen van de kerk. Op een informatiebord aan de weg staat dat hij te bellen is voor een rondleiding in de kerk. De buitenkant maakt namelijk al nieuwsgierig. De imposante ker..

