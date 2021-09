Ook in Zwitserland wordt het huwelijk ‘voor iedereen’. De kerken zijn verdeeld in hun stellingname

Zondag mogen de Zwitsers in een referendum ja of nee zeggen tegen het homohuwelijk. De stemming is uitgelokt door tegenstanders, maar het ‘huwelijk voor iedereen’ komt er vrijwel zeker.

Bern

De wet die het homohuwelijk mogelijk maakt, is al aangenomen in de Zwitserse Tweede Kamer, de Nationalrat. Dat was in november vorig jaar, met 136 tegen 48 stemmen. De Ständerat (Eerste Kamer) volgde met 24 tegen 11 stemmen.

Daarop kwam een comité van tegenstanders in actie om een referendum af te dwingen. Daarvoor zijn 50.000 handtekeningen nodig; er werden er binnen de vereiste termijn van honderd dagen 61.027 binnengehaald.

Het comité is gevormd door parlementariërs en raads- en statenleden van twee kleine christelijke partijen (EVP en EDU), de middelgrote partij Die Mitte (waarin de kleine christendemocratische partij begin dit jaar opging) en de grootste partij van het land, de rechtspopulistische SVP. De stemming zondag is bindend.

