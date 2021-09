Fusiekerk vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden wil regels én vrijheid in nieuwe kerkorde

In aanloop naar eenwording sleutelen vrijgemaakt- en Nederlands gereformeerden aan een nieuwe kerkorde. Dat is een balanceeract tussen heldere kerkelijke regelgeving en vrijheid voor plaatselijke kerken.

Elspeet

In concept is de kerkorde voor de fusiekerk van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden al een tijdje klaar, maar de procedure om tot definitieve kerkelijke regels te komen is lang (zie kader). Vrijdag begon de gezamenlijke synode, of landelijke vergadering, van beide kerken aan de inhoudelijke bespreking van de kerkorde ‘in eerste lezing’, waarvoor dit najaar zes tot acht dagen zijn ingeruimd.

Vooral onder Nederlands-gereformeerden, die veel vrijheid gewend zijn, is er huiver voor veel regelgeving. Er is daarom gekozen voor een ‘sobere’ kerkorde, aanzienlijk korter dan die van bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken. De opstellers presenteren het als grondregels die veel ruimt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .