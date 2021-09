Eén op de vier kerkgangers voor corona keert niet meteen terug in fysieke dienst

De kerken zetten zondag hun deuren weer grotendeels open, maar christenen staan niet massaal te dringen om naar binnen te gaan. Een op de vier kerkgaande Nederlanders blijft (voorlopig) thuis. Veertig procent van deze groep geeft aan de kerkdiensten liever via televisie of online te volgen.

Amersfoort

Vanaf zondag laten kerken, in navolging van het overheidsbesluit, de 1,5 meter-maatregel los. Het is weer mogelijk om met grotere groepen samen te komen, al adviseren alle kerkgenootschappen afstand te bewaren en niet zoals voor de coronacrisis weer massaal in de kerkbank te schuiven.

Uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO) en het Nederlands Dagblad blijkt dat een deel van de kerkgaande Nederlanders er nog niet gerust op is. De dreiging van corona is er nog en kerkgangers zijn bang alsnog corona te krijgen. Die angst is groter onder rooms-katholieken dan onder protestanten. Zij zijn ook strenger voor ongevaccineerden en pleiten in meerderheid voor de invoering ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .