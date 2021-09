Dit geloven christenen over de antichrist, waarover je in discussies zo veel hoort

Is het Bill Gates, of misschien de paus? Waart hij rond in het Witte Huis, of in het Catshuis? Christenen vrezen al eeuwen de antichrist - al bleek hij ook handig om tegenstanders aan te pakken. Wat zegt de Bijbel en geloven christenen van de antichrist? Het gevaar loert wellicht dichterbij dan je denkt.