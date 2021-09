Tien jaar islamistisch bewind in Marokko loopt op z’n eind. Dat zorgt voor optimisme onder de christelijke minderheid

Bij de verkiezingen in Marokko op 8 september leden de islamisten een verpletterende nederlaag. Dat stemt de kleine christelijke minderheid in het land hoopvol. ‘De nieuwe premier is een zakenman. Of je nu de zon of de maan aanbidt, het maakt hem niet uit.’

Aziz Akhannouch op campagne in Rabat. Zijn partij werd bij de verkiezingen in Marokko op 8 september de grootste en de miljonair-zakenman is inmiddels premier.

Voor het eerst in zijn leven ging Rachid Imounan stemmen - en zo hielp hij de islamistisch-georiënteerde regering van Marokko omver te krijgen. Hij is niet de enige.

De opkomst was hoog voor Marokkaanse begrippen, 50 procent, en de liberalen boekten een zege op de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), die de afgelopen jaar de leiding had in het nationale parlement. Zij viel in de 395 zetels tellende Kamer terug van 125 naar 13 zetels. De PJD werd de achtste partij van het land.

‘Wij danken Jezus: de islamisten zijn weg’, zei Imouman, een kerkplanter die in de zuidelijke stad Agadir woont. ‘God heeft onze gebeden verhoord en nu hebben we de regering die we willen.’

Aziz Akhannouch van de Nationale Vereniging van Onafhankelijken..

