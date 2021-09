VS geven geroofd kleitablet met zondvloedverhaal terug aan Irak

Washington

De Verenigde Staten hebben deze week een 3500 jaar oud, geroofd kleitablet teruggegeven aan Irak. De overhandiging kreeg een heuse ceremonie; op het waardevolle tablet staat namelijk een deel van het epos van Gilgamesj in het Soemerisch, een van de twee grote talen van de Mesopotamiërs. Dit is het oudste literaire werk ter wereld en bevat overeenkomsten met het zondvloedverhaal in het bijbelboek Genesis. Precies om die reden kocht miljonair Steve Green, topman van de Amerikaanse winkelketen Hobby Lobby, het kleitablet in 2014 bij veilinghuis Christie’s. Het zou een mooie aanvulling zijn in zijn Museum van de Bijbel in Washington D.C. Alleen kwamen deze aankoop en vele andere antieke stukken hem duur te staan. Onbewust had..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .