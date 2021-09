Kerkgenootschappen niet van plan naar toegangsbewijs te vragen, 4 op de 10 kerkgangers wil coronapas

Vier op de tien kerkgaande Nederlanders wil dat alleen mensen met een coronapas de kerk in kunnen. Geen enkel kerkgenootschap in Nederland is echter van plan kerkgangers om een toegangsbewijs te vragen.

Amersfoort

Christenen blijken compleet verdeeld over de pas. Het beleid geen QR-codes te scannen, krijgt namelijk eveneens steun van vier op de tien kerkgangers. De overige twintig procent staat er neutraal in. Van de rooms-katholieken is ruim de helft voor de invoering van de coronapas.

Dat blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van het Nederlands Dagblad en het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO). De enquête is uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim duizend christenen die één keer per maand of vaker naar de kerk gaan.



beeld Sjoerd Mouissie

De Protestantse Kerk vindt een coronatoegangsbewijs niet stroken met de kerk waar iedereen binnen mag komen, zegt scriba René de Reuver. ‘Je hebt de vrijheid om je go..

